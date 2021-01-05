نشرة الحوادث.. حُكم جديد ضد محسن السكري وتفاصيل اغتصاب طالبة طب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

السجن 3 سنوات لـ"محسن السكري" وتغريمه 3 ملايين دولار بتهمة غسل الأموال

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال. بمعاقبة محسن السكري بالسجن 3 سنوات وغرامة قرابة 3 ملايين دولار.

مصدر أمني يكشف حقيقة وجود وفيات وإصابات بـ "كورونا" بين نزلاء السجون

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون ووفاة عدد من النزلاء نتيجة الاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات اشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

تفاصيل اغتصاب طالبة طب على يد سائق في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طالبة طب، داخل شقته بمنطقة الهرم، بعدما استدرجها بحجة توفير فرصة عمل لها كجليسة لأطفاله بمرتب شهري بعد وفاة زوجته.

حكاية طلقة طائشة وخطة خداع فاشلة في أرض الأهرامات

طلقة طائشة وخطة خداع فاشلة، هذا لخصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ما جرى بمنطقة الهرم.

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر أولى جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين.

20 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

حددت نيابة النزهة، جلسة 20 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل "ندى شديد" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة مدينة نصر".