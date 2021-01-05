الأمن يكشف تفاصيل اعتداء عاملين على طالب الهندسة بكلب في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع فيديو لشخص يقوم بترويع المواطنين بواسطة كلب بإمبابة منتصف شهر ديسمبر الماضي.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع (فيسبوك) لشخص يروع المواطنين باستخدام كلب.

بجمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الشخص المعنى بالفيديو، وتبين أنه عامل قيم دائرة قسم شرطة إمبابة.

وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من (طالب بكلية الهندسة - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) مصاب بسحجات بالساعد واليد والقدم، بأنه حال تواجده بموقف سيارات كائن بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين (عامل كارتة) تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (الشخص المعنى بالفيديو) لمناصرة عامل الكارته ممسكاً كلب وتعدى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.

وأمكن ضبط عامل الكارتة واتخاذ الإجراءات القانونية قبله وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

كما أمكن ضبط المعنى بالفيديو وبحوزته الكلب المستخدم فى الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.