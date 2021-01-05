فارقها سنة.. العدل تعيد طفلًا لحضانة والدته القبرصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت جهود وزارة العدل في إعادة الطفل يوسف أحمد الشاعر لحضانة والدته السيدة فاسيليكي أندريو القبرصية الجنسية، وقد تمكنت اللجنة المختصة وبمعاونة الأجهزة المعنية من تسليم الطفل لوالدته بعد أن ظل بعيدًا عن رعايتها ما يربو على سنة كاملة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العدل؛ لتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للطفل من خلال الدور الذى تضطلع به لجنة المساعي الحميدة في تسوية المنازعات المتعلقة بحضانة ورؤية الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بالطرق الودية.

جدير بالذكر أن السفارة القبرصية وجهت الشكر لوزير العدل المستشارعمر مروان تعبيرًا عن امتنانها للاهتمام الكبير والجهود الدؤوبة في إعادة الطفل لوالدته.