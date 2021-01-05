بعد التخفيض.. ننشر أسعار تذاكر الطيران والليالي في الفنادق المشاركة في مبادرة " شِّتى في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أكدت وزارتا السياحة والآثار، والطيران المدني، أن مبادرة "شتي في مصر" تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير 2021.

واتفقت الوزارتان على أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:

ـ القاهرة / الإسكندرية / الأقصر 1500 جنيه.

ـ القاهرة / الإسكندرية / أسوان 1800 جنيه.

ـ القاهرة / الإسكندرية / شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه.

ـ القاهرة / مرسى علم 2000 جنيه.

ومن المقرر، أن تعلن غرفة المنشآت الفندقية، عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات 3 و 4 و 5 نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

من جانبها، أشادت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، بالمبادرة التي تطلقها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني خلال منتصف الشهر الجاري، بهدف تنشيط السياحة الداخلية، واصفة إياها بـ"الإيجابية" من جانب الطيران المصري.

وقالت شلبي لمصراوي، إن المبادرة مدمجة مع غرفة الفنادق بأسعار تنشيطية بحيث يكون الـ"باكيدج" بسعر مناسب للجميع لدعم السياحة الداخلية وفك حصار السياحة الخارجية، وزيادة الوعي والولاء والانتماء للمواطنين "الشباب وللصغار"، حيث تعد المبادرة، بمثابة خطوة إيجابية لتعزيز النشاط السياحي مرة أخرى وخاصة السياحة الداخلية.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار، أن المبادرة جاءت مدعمة من إدارات الطيران الوطنية بأسعار "تذاكر طيران" مخفضة للمقاصد السياحية المختلفة (الغردقة -شرم الشيخ -الأقصر-أسوان)، وتتراوح بين 1500 وحتى 2000 جنيه للتذكرة الواحدة، بما يعادل تخفيض نسبة 50% من سعر التذكرة الحالي.

من ناحيته، كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، عن عدد الفنادق المشاركة في المبادرة وأسعارها، موضحا أن الإقبال عليها معقول حتى الآن، وهناك أكثر من 100 فندق تقدموا بطلب إلى الغرفة للتسجيل في المبادرة لدعم حركة السياحة الداخلية.

وأوضح الشاعر لمصراوي، أن ثمار المبادرة ستظهر قريبا، بالتزامن مع اتفاق مجلس الوزراء والشركة الوطنية "مصر للطيران" لتخفيض بيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، وحلول العام الجديد، وإجازة نصف العام، معربا عن أمله في الإقبال عليها خاصة مع وجود تخفيضات كبيرة في أسعار الحجوزات داخل الفنادق.

وأكد الشاعر، أن غرفة المنشآت الفندقية، تتولى الترويج للفنادق المشاركة في المبادرة بشرط تقديم أسعار مخفضة سوف تحددها غرفة الفنادق طبقا للدرجة الفندقية.

وأشار إلى أن الأسعار المطروحة في الفنادق تتراوح بين 600 جنيه وحتى 1500 جنيه في الليلة الواحدة وذلك حسب نجومية الفندق، متابعا: الفنادق المشاركة في المبادرة حسب الأسعار المعلنة هي اللي هتستفيد من الدعاية عبر السوشيال ميديا، ونأمل أن تتخطى أعداد الفنادق للتسجيل في المبادرة خلال الأيام المقبلة.

ونصح الشاعر، أصحاب الفنادق والعاملين في القطاع بضرورة التحلي بالصبر والتأني، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظا على صحة الجميع، مع صيانة الفنادق بشكل مستمر، وتدريب العنصر البشري بصفة مستمرة على الوسائل الاحترازية.

جدير بالذكر، أنه لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق وأن قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.