أخبار مصر

وزيرة الصحة تهنىء البابا تواضروس والأطقم الطبية من الأقباط بعيد الميلاد المجيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما هنأت وزيرة الصحة جميع الأطقم الطبية من الأخوة المسيحيين، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جميع الإخوة الأقباط بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.

وأكدت الوزيرة أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء للحفاظ على صحة الشعب المصري، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.​

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا