بتأخير 40 دقيقة.. تفاصيل إخماد حريق بقطار "القاهرة- المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد أن قطار "القاهرة/ المنصورة" شهد انبعاث دخان من إحدى العربات ما استلزم توقف القطار وفصل العربة، الأمر الذي أدى إلى تأخر القطار.

وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أثناء مسير قطار 807 ركاب درجة ثانية عادية من القاهرة للمنصورة بين محطة الرجدية ومحلة روح تلاحظ خروج دخان من سقف العربة الأولى خلف الجرار، وقام السائق بتنفيذ التعليمات والوقوف على رصيف محطة شبشير الحصة وتأمين العربة وإخماد الدخان بطفايات القطار، لافتة إلى أن القطار استمر برحلته بعد فصل العربة بمحطة محلة روح.

وأفادت الهيئة بأنه تم تشكيل لجنة فنية لتحديد سبب انبعاث الدخان، والذي أسفر عن تأخر وصول القطار 40 دقيقة.