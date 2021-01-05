لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق 9 منشآت مخالفة في الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المعنية بالإسكندرية جهودها لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حدّدتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشنّت أحياء الإسكندرية عدة حملات استهدفت مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال المخالفة بجميع أحياء الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع ٩ منشآت مخالفة بحي وسط الإسكندرية، وتحرير محاضر وغرامات ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء.

ومن جانبه شدد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمدخل المنشآت، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، التأكيد على ضرورة توفير سلال مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. غلق ٩ منشأت مخالفة بالإسكندرية- صور