شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» توضح حقيقة حريق عربة ركاب بقطار المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار ٨٠٧ ركاب درجة ثانية عادية من القاهرة للمنصورة بين محطة الرجدية ومحلة روح تلاحظ خروج أدخنة من سقف العربة الاولى خلف الجرار.

وقام السائق بتنفيذ التعليمات والوقوف على رصيف محطة شبشير الحصة وتامين العربة وإخماد الدخنة بطفايات القطار وأستمر القطار برحلته بعد ترك العربة بمحطة محلة روح.

وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد لتحديد سبب الدخنة، وأسفر ذلك عن تاخير القطار ٤٠ دقيقة.