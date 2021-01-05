شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية، إن لجان الادارات الفرعية تواصل حملاتها المفاجئة لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بمختلف الادارات التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة انه جرى اليوم الثلاثاء تنفيذ حملات ميدانية على إداراتى شرق وبرج العرب تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قم (٧٠٨) لسنة ٢٠٢٠ حيث تم غلق عدة مراكز للدروس الخصوصية في نطاق إدارة شرق التعليمية والتي تستتر في عملها تحت مسميات أخرى لمراكز تقدم خدمات لفئات معينة أوجمعيات خيرية.

واشار إلى ان الغلق يأتي في إطار مجابهة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات ومن أجل الصالح العام.

ولفت إلى انه إدارة برج العرب التعليمية تم تنفيذ حملة مكثفة لغلق عدد من السناتر بمدينة برج العرب الجديدة برفقة لجنة مشكلة من الشؤون القانونية والامن والاتصال السياسي وبالتعاون مع الشرطة بقسم برج العرب وذلك منعاً للدروس الخصوصية وحفاظاً على سلامة وصحة الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة ان المديرية أغلقت اكثر من ٦٠ سنتر تعليمي مخالف منذ بدء الدراسة في اكتوبر الماضي.