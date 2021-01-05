شكرا لقرائتكم خبر عن جراحات عاجلة لإنقاذ حياة شاب وطفل بمستشفيات فاقوس النموذجي والزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي فاقوس النموذجي، بمشاركة الدكتور حسن أباظة إستشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد رمضان، والدكتور سعيد عبداللطيف أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عفيفي، والدكتور إبراهيم توبه أطباء التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة بالمخ، لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٣٥ عام، تم إستقبالة بقسم الطواريء بحالة حرجة، يعاني من إصابة بالرأس وكسر منخسف بالجمجمة، مع نزيف بالمخ، أدي إلى إضطراب في درجة الوعي، حيث قام الفريق الطبي بإجراء جراحة لإصلاح الكسر وتم تثبيته جيدا، كما تم تفريغ النزيف تمامًا.

وفي سياق متصل قام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام، بمشاركة الدكتور السيد صباح إستشاري جراحة المخ والأعصاب، وطبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة بالمخ، لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ١٢ عام، تم إستقبالة بقسم الطواريء بحالة حرجة، يعاني من إصابة بالرأس أدي إلى نزيف بالمخ، بالإضافة إلى كسر بالذراع الأيسر، إثر سقوطه من مكان مرتفع، حيث قام الفريق الطبي بإجراء جراحة لتفريغ النزيف، وتم وقفه، كما تم تركيب درنقة، وتم عمل جبس للكسر المتواجد بالذراع، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لهما، وكلتا الحالتين الآن بوضع جيد ومستقر وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مديرى المستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجراحات تمت وسط إجراءات وقائية مشددة، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومديرى المستشفيات، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.