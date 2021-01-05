شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: لا أطمئن لقطر.. ولن أغير موقفي تجاهها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن قطر وقعت على اتفاقيتين من قبل في العامين 2013 و2014 ولكنها لم تلتزم بما جاء فيهما، معلقا: «إن عدتم عدنا».

وتابع خلال برنامجه على قناة صدى البلد أن مصر «لم نتنازل عن شئ من المبادئ المصرية والشروط الـ 13، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي شرط وسيتم تنفيذها عاجلا أم أجلا».

وأشار إلى أنه «على مدار عام كامل يتم البحث في كيفية حلحلة الأزمة بين الرباعي العربي مع قطر، مؤكدا أن نتاج العام الكامل من التباحث هو إعلان قمة العلا».

وأردف أن «قطر وإعلامها تحت الرقابة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة هل ستلتزم الدوحة بقمة العلا وتكف وإعلامها حتى الذي تموله ويبث من تركيا، عن مهاجمة الدولة المصرية أم لا».

وأضاف أن «الكثيرين يروون ما حدث اليوم في قمة العلا خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر لم ولن تنسى شهداءها».

وأكد موسى أنه «لا يطمئن لقطر ويهاجم والد تميم منذ العام 2005، مشيرا إلى أنه لن يغير موقفه بعد 16 عاما ولن يعطيهم الامان مطلقا».

وأوضح أنه «لن يتم السماح لقطر وأذرعها الإعلامية الإرهابية أن تتدخل في شؤون أي من الدول العربية بداية من اليوم، موضحا أن الأذرع الإعلامية القطرية موقفها تغير تجاه السعودية».

واختتم موسى بأن «فتح الأجواء المصرية والعربية أمام قطر مرتبط بحسن نوايا الدوحة».