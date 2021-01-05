شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمتابعة ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر يوسف جلال نائب رئيس المركز، الثلاثاء، بالمرور على عدد من الادارات والمديريات بالمركز بدءاً بديوان مجلس المدينة والادارات التابعة ( الشباب والرياضة والادارة الزراعية والشئون الاجتماعية والوحدة الحسابية للتربية والتعليم وادارة محو الأمية وتعليم الكبار) التابعة للمركز، لمتابعة مدى تطبيق ارتداء الكمامات، والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الهوارى على كافة العاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامات خاصة المكاتب ذات التواصل المباشر مع المواطنين.

وفى سياق اخر قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بالتنسيق مع رئاسة المركز بقص وتهذيب الاشجار ورفع المخلفات من على طريق نصرالله العشى وتم تمهيد التربة في طريق شق الساقية على مسافة ٣٠٠متر وذلك بإشراف هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى الاستاذ على النادى سكرتير القرية.