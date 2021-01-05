شكرا لقرائتكم خبر عن في عظة عيد الميلاد.. رئيس الطائفة الإنجيلية يروي تجربته مع فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بعيد الميلاد المجيد، الذي نحتفل فيه بذكرى ميلاد السيد المسيح، الذي جاء بالأمل والرجاء للإنسانية التائهة الباحثة عن المعنى.

وأضاف زكي في كلمته باحتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم: أن الاحتفال يأتي وسط انتشار كورونا، ولا يخفى عليكم اليوم أننا نحتفل بعيد الميلاد وسط أجواء لم نختبرها من قبل، إذ تسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم في خسائر كثيرة في الأرواح، كما أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية اجتاحت بلدان كثيرة.

وتابع: «نشكر الله لأجل القيادة السياسية وحكومة بلادنا الذين اتخذوا قرارات حكيمة وصائبة وتوفير كافة سُبل الرعاية اللازمة للمصابين، لكن دعوني اخبركم: لقد أُصِبت شخصيًا بهذا الفيروس، أنا وكل افراد عائلتي، وذلك خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، وأريد اليوم أن احدثكم عن خبرتي مع كورونا وكيف تجعلني هذه الخبرة افهم ميلاد المسيح بشكل فريد هذا العام.

وأوضح قائلاً: «لقد أصبت في أواخر سبتمبر وقمت بعمل تحليل وأشعة والتي لم يكن بها أي إشارة للإصابة بكورونا كانت جيدة واستمريت لمدة أسبوع كامل يتم علاجي على أنها نزلة برد وفي نهاية الأسبوع الأول وبإصرار الأصدقاء قمت بعمل مسحة وكانت النتيجة أنني مصاب بكورونا رغم أن التحاليل والأشعة قالت عكس ذلك، وهذا ما تسبب في إصابة أسرتي بالكامل.

وواصل: «حينما أُصِبت بفيروس كورونا، وحينما تم تأكيد الإصابة بنتيجة المسحة الإيجابية، بدأت في الانعزال عن العالم حتى يتم الشفاء بالكامل. وخلال هذه المرحلة كان لدىّ ثلاث خبرات رئيسية أشاركها معكم: الخبرة الأولى: الإحساس العميق بالمجهول: ففي كل مرة كنت أدخل للنوم لم يكن لدىّ أدنى فكرة عمّا سيحدث صباح اليوم التالي. كان هناك شعور عميق بأن الغد مجهول، لا يمكن التكهن به وما سيحمله لي من أحداث. هل ستسوء الحالة أكثر، أم ستتحسن؟ كانت خبرة الإصابة بكورونا وسط كل أخبار الموت التي أسمعها من حولي في أماكن عديدة مختلفة لمن اصابهم المرض بمثابة تعميق الشعور الوجودي الخطير بأن الغد غير مضمون. وفي كل مرة كنت استيقظ في الصباح اشكر الله انني مازلت حيًا. وكان هذا يحمل استبصار جديد لي في كل صباح: لو أنني استيقظت حيًا اليوم، فهذا بسبب نعمة الله، لا بسبب قدراتي الخاصة.

وأضاف: «الخبرة الثانية: الاقتلاع من الجذور: هناك ثلاث دوائر تمثل لي الحياة بأكملها: الأسرة، الخدمة، والعمل، فعلى مدار أسابيع العزل اثناء المرض، اختبرت كيف تم اقتلاعي بالكامل من هذه الجذور العميقة في حياتي. اختبرت كيف أنه في ليلة وضحاها، في غمضة عين، تم اقتلاعي بالكامل من كل الجذور والأساسيات التي ترتكز عليها حياتي واحلامي وآمالي. أما خدمتي برئاسة الطائفة الإنجيلية وبالكنيسة بشكل عام التي عشت عمري كله لأجلها، فوجدتني بعيدا عنها، وأتابع أخبارها من بعيد وفي صمت.. وكذلك انعزلت عن عملي، فلم أستطع أن أكون متواجدًا في كل مجالات العمل سواء بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أو برئاسة الطائفة الإنجيلية أو بكافة مناحي العمل التي امارسها بشكل يومي.»

وأشار زكي إلى أن الخبرة الثالثة هي العزل، ففي العزل المنزلي تشعر أن كل شخص يبتعد عنك، لأنك تصبح مصدرا للعدوى. فكل من كان يتهافت على رؤيتك والجلوس معك أصبح يتحاشى اللقاء معك ولا يمكن أن يخالطك بأي شكل مقبول. والكتاب المقدس يحدثنا في العهد القدم عن شريعة الأبرص الذي كان يُعزل من المجتمع ويخرج لخارج المحلة يعيش هناك حتى يطهر من مرضه، مضيفًا: «أقول لكم بصدق: لم تكن هذه خبرة سهلة على النفس بل كانت خبرة وجود قَلِق. وأصبحت شهادة المسحة السلبية بمثابة شهادة رجوع للحياة مرة أخرى».