شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الأقصر» يكرّم معلمًا لجهوده مع الطالبات وأولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خالد سيد، كبير معلمين الرياضيات بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات، لتكريمه على جهوده بالمدرسة وتواصله مع الطالبات وأولياء الأمور وتوفير جميع المعلومات على صفحة المدرسة وتطويرها.

جاء ذلك بحضور عبدالرحيم عبدالله الطاهر ،مدير إدارة الإحصاء بالمديرية.

من جانبه قدم هشام عبدالستار، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية التهنئة لمديرة المدرسة صفاء محمد ولجميع العاملين بالمدرسة.

وكانت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد منحت شهادة تقدير لخالد سيد عبدالرحيم عبدالله، كبير معلمين الرياضيات وذلك لما بذله من جهد متميز بوحدة المعلومات للمرحلة الاعدادية بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات.