شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر الرئيس السيسي على تقنين أوضاعِ 315 كنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، التحيه والشكر للقيادة السياسية والمسؤولين على توجيههم برقيات التنهئة للطائفة بمناسية عيد الميلاد.

وقال زكي خلال الاحتفالية التي عقدت مساء الثلاثاء، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، أتقدَّمُ لكم جميعًا بخالصِ التهنئةِ بالعامِ الميلاديِّ الجديدْ، وعيدِ الميلادِ المجيدْ، متمنيًا للجميعِ أنْ يَحِلَّ العامُ الجديدُ بالسلامِ والفرحِ والشفاءْ، وأنْ يرفعَ اللهُ عنِ العالمِ مخاطرَ الوباءِ وآثارَهُ. كما أعربُ عنْ خالصِ شكري وتقديري لجميعِ منْ يشاركونَنَا احتفالَنَا هذَا من خلالِ الشاشاتِ والقنواتِ الفضائيةِ، أو عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ المختلفةْ.

وتوجه زكي بخالصِ الشكرِ والتقديرِ للرئيسْ عبدِ الفتاحِ السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، لكلِّ ما يبذُلُه منْ مجهوداتٍ عظيمةٍ في صالحِ البلادِ والمواطنينْ، وعلى كلِّ القراراتِ التي اتُّخِذَتْ خلالَ العامِ الصعبِ الذي مَضَى، والذي واجهتْ بلادُنا فيهِ تحدياتٍ كبيرةْ، ولا يزالُ السيدُ الرئيس يعملُ بجهدٍ لتجاوزِ هذهِ المرحلةِ الدقيقةْ.

وشكرُ زكى الرئيس أيضًا للإجراءاتِ التاريخيةِ بتقنينِ أوضاعِ الكنائسِ؛ حيثُ تمَّ تقنينُ أوضاعِ 315 كنيسةً ومبنى خدمات، تابعةً للطائفةِ الإنجيليةِ بكافةِ مذاهبِها، منذُ أنْ بدأتْ أعمالُ لجنةِ تقنينِ أوضاعِ الكنائسِ عامَ 2017. ونشكرُ فخامتَهُ أيضًا على صدورِ قانونِ إنشاءِ هيئةِ أوقافٍ للكنيسةِ الإنجيليةِ. وهو ما يعكسُ إيمانَه الراسخَ بقِيَمِ المواطنةِ والعيشِ المُشتَرَكْ.

وتقدم زكي بتوجيه التحية للدولةَ المصريةَ على اهتمامِها بقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ للمسيحيينْ، والذي تناقِشُهُ الكنائسُ المصريةُ في هذِهِ الفترةِ معَ وزارةِ العدلْ، ووجِّهُ بخالصَ الشكرِ للرئيسْ لتهنئتِهِ لنا بالعيدِ وإيفادِه السيدْ مُحمَّدْ نجمْ، أمينِ رئاسةِ الجمهوريةِ، للتهنئةِ بالعيدْ، ورئيسِ الوزراءِ الدكتور مصطفى مدبولي، الذي هنَّأنا بالعيد، والحكومةَ المصريةَ بكاملِها لما قامتْ بهِ من إجراءاتٍ وقراراتٍ لمواجهةِ أزمةِ فيروس كورونا، والحرصِ على صحةِ وسلامةِ المواطنينْ. ولكافةِ الأطقمِ الطبيةِ والعاملينَ بالقطاعِ الطبيّ، كلٌّ في موقِعِه، لجهودِهِم المضنيةِ في مواجهةِ جائحةِ كورونا.

وشكر زكي فضيلةَ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخَ الأزهرْ، الذي أرسلَ لنَا تهنئةً بالعيدْ، وقداسةَ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريركَ الكرازةِ المرقسيةْ، الذي أرسلَ أيضًا برقيةَ تهنئةْ، وِ الوزراءِ والمحافظين الذين حَرِصُوا على إرسالِ برقياتِ تهنئةٍ بالعيدْ.