شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تحتفل بعيد الميلاد.. قداس وصلوات لرفع الوباء عن مصر والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة، بعيد الميلادِ المجيدِ، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمين رئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى طائفة الأقباط الإنجيلية؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

شارك بالاحتفالية الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، فريق ترانيم الكنيسة، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، التزاما بالقرارات الصادرة سابقا للحد من التجمعات نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

وبدأ برنامج احتفال عيد الميلاد، بصلاة افتتاحية، وترنيمة جمهورية، وقراءة كتابية، وترانيم «كنتاتا»، وصلاة.

وشمل الاحتفال كلمة للقس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وكلمة الشكر لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، وفي الختام ترنيمة ختامية.