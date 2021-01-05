شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا / تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد، جاء نصها:

قداسة البابا / تواضروس الثانى

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات .

وإننى أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة .

كما أننى أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط، ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب .

بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير .

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا / تواضروس الثانى بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكي توجيهاً لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق محمد فريد توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.