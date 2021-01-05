شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر من عائلة وائل الإبراشي يكشف آخر تطورات حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مقرب من عائلة الإعلامي وائل الابراشي إن حالته الصحية الآن مستقرة جدا وفي تحسن، وهو موجود الآن في غرفة عادية وليس في العناية المركزة.

اضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الإعلامي غير موجود على جهاز تنفس صناعي، وفي حالة تحسن كبيرة، وفي أقرب وقت سوف يكون خارج المستشفى.

وأصيب وائل الإبراشي بفيرس كورونا، الأسبوع الماضي، وتم نقلة لمستشفي زايد التخصصي.