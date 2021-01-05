شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفيات الصدر وحميات الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الصدر وحميات الزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بهما، ومتابعة إستلام المستشفيات للأجهزة الطبية، والذي تم دعمها صباح اليوم من خلال أعضاء مجلس النواب، في ظل تضافر الجهود، والدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، موضحا أنه تم دعم الصحة بجهاز تنفس صناعي، و٥ مونيتور، تم توزيعها على مستشفيات الصدر، والحميات، مقدماً الشكر لهم على الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وإتباع بروتوكول العلاج وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم الواقيات الشخصية، وأكد على ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، مشددا على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفي الصدر بالزقازيق، ووجه مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال لدخول الأقسام الطبية الخدمة بعد رفع كفائتها، وشدد على إنهاء التشطيبات الخاصة بالأعمال الإنشائية بالمستوى المطلوب.