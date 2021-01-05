شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء دورات مياه عمومية بالمجان في مدينة 6 أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة أكتوبر عن البدء في إنشاء وتوفير دورات المياه العمومية (حمامات مخصصة للرجال واخري مخصصة للنساء) بالمجان.

وأشار الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ان هذه الخطوة جاء بتوجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بعدها وجه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر، بتوفير دورات المياه العمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها على كافة المحاور والطرق الرئيسية حول مدينة اكتوبر، وكذلك الاماكن العامة المكتظة بالمارة وذلك بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة وذلك في خطوة استباقية لتوفير حياة كريمة للسكان بشكل حضاري وتخفيف المعاناة على مرضي السكر بحسب البيان.

وأعلن جهاز مدينة أكتوبر آن الوحدات موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية وتتميز بطراز معماري مميز وعصري تحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة، وموضح عليها السير الذاتية لبعض الشخصيات التاريخية وكذلك تاريخ بعض الأماكن التراثية بهدف تتغير ثقافة استخدام الحمامات العمومية.

إنشاء حمامات عمومية بالمجان في مدينة أكتوبر

إنشاء حمامات عمومية بالمجان في مدينة أكتوبر

إنشاء حمامات عمومية بالمجان في مدينة أكتوبر

إنشاء حمامات عمومية بالمجان في مدينة أكتوبر

إنشاء حمامات عمومية بالمجان في مدينة أكتوبر