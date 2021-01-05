شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالى: يطيب لى أن أهدى قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهانى بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار».