شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 40 محضرًا لغير الملتزمين بارتداء الكمامات غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة القرنة بالتنسيق مع وحدة مرور القرنة غرب الأقصر حملاتها اليومية بالتزام المواطنين بتنفيذ تعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بارتداء الكمامة حفاظًا على سلامتهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 40 مواطن مخالف ارتداء الكمامة، واتُخذت الإجراءات وتوقيع الغرامة الفورية عليهم.

كما تلاحظ التزام عدد كبير من المواطنين بارتداء الكمامة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية. وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية جهودها بالتنسيق مع الرائد إبراهيم همام مدير وحدة مرور الغرب، وحجازي النحاس نائب رئيس المركز، والمتابعة والاسعاف ورخص المحلات.

وشملت الحملة مراجعة ارتداء الكمامة والمحلات الكافيتريات وموقف السيارات الأجرة ومعدية الأهالي، ومراجعة الموتوسيكلات المخالفة بواسطة المرور بمنطقة المعدية والموقف، وجرى ضبط 3 موتوسكيلات بدون لوحات ونقلهم إلى وحدة مرور الغرب.

ويأتي ذلك في اطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، والعميد حاتم حمدون مدير إدارة مرور الأقصر.