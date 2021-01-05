شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 40 محضرًا لغير الملتزمين بارتداء الكمامات غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت رئاسة مركز ومدينة القرنة بالتنسيق مع وحدة مرور القرنة غرب الأقصر حملاتها اليومية بالتزام المواطنين بتنفيذ تعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بارتداء الكمامة حفاظًا على سلامتهم.
وأسفرت الحملات عن ضبط 40 مواطن مخالف ارتداء الكمامة، واتُخذت الإجراءات وتوقيع الغرامة الفورية عليهم.
كما تلاحظ التزام عدد كبير من المواطنين بارتداء الكمامة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية. وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية جهودها بالتنسيق مع الرائد إبراهيم همام مدير وحدة مرور الغرب، وحجازي النحاس نائب رئيس المركز، والمتابعة والاسعاف ورخص المحلات.
وشملت الحملة مراجعة ارتداء الكمامة والمحلات الكافيتريات وموقف السيارات الأجرة ومعدية الأهالي، ومراجعة الموتوسيكلات المخالفة بواسطة المرور بمنطقة المعدية والموقف، وجرى ضبط 3 موتوسكيلات بدون لوحات ونقلهم إلى وحدة مرور الغرب.
ويأتي ذلك في اطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، والعميد حاتم حمدون مدير إدارة مرور الأقصر.
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