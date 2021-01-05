شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوقف موظفًا بمستشفى الفشن المركزي لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وقف أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزي عن العمل لمدة شهر، لمصلحة سير التحقيقات الذي تجريها معه الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك على خلفية تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي، وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من انضباط أخلاقي والتزام بمدونة السلوك.

وتم فتح التحقيق مع الموظف المذكور في الوقائع المحال بسببها للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفي ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيقات.

