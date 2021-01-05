شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بسرعة حل مشكلة تراكم المياه بمنطقة الخزان شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والري والهيئة العامة للطرق والكباري، بجانب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لسرعة التدخل من أجل إنهاء مشكلة تراكم المياه بمنطقة الخزان شرق، وأيضاً المباني الخدمية، حيث أعطى عطية توجيهاته بسرعة التعامل الفورى مع المشكلة من خلال شفط وسحب تراكمات المياه مع دراسة أسبابها ونوعها لوضع حل جذري لها مع تحديد الجهة المسئولة بهذه الدراسة وتوفير إعتماد مالى للحلول الفنية، مؤكداً على أننا لا نعمل في جزر منعزلة وأن تكون المسئولية مشتركة مع تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات الواقعة في المحافظة.

وفي سياق آخر وبناءً على شكاوى أهالى أبوالريش للمحافظ أثناء زيارته للقرية كلف أشرف عطية بقيام لجنة ميدانية من الجهات المختصة لمزلقان بهاريف بقرية أبوالريش للوقوف على جميع شبكات البنية التحتية لبدء تنفيذ وضع بلاطات خرسانية وإعادة تأهيل أرضيات المزلقان والمداخل الخاصة به للحد من الحوادث المرورية المتكررة عليه، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الأخرى الخاصة بالإسراع في مشروع الصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب وغيرها من المطالب، مشدداً على أنه سيتم عقد إجتماع الأسبوع القادم لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تكليفات تحقق مطالب وإجتياجات المواطنين، مع قيام المسئولين في الجهات المختلفة بعرض أي معوقات على المحافظ شخصياً لسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني.