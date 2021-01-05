شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستعد لاستقبال خبراء أمن روس الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو عام من آخر الزيارات التى أجراها وفد من خبراء الأمن والطيران الروس لمطار الغردقة الدولى خلال يناير الماضى، استعدت إدارة مطار الغردقة الدولى لاستقبال لجنة من خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس، لتفقد إجراءات التأمين بالمطار الدولى، وذلك ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة و«الشارتر» وتفقد العمل بمبنى رقم ٢ والمنظومة الأمنية الجديدة بمبنى الركاب القديم رقم ٢.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى أن لجنة التفتيش الروسية ستصل للمطار فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ يناير الجارى، وذلك من خلال إحدى الرحلات الجوية القادمة لمطار القاهرة ثم إلى مطار الغردقة والحجز لهم بأحد الفنادق بالغردقة.

وتشمل أعمال اللجنة التفتيش على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن فى الأماكن المخصصة لهم وكذلك متابعة تفتيش الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات.