شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الثلاثاء، جولة تفقدية داخل مدينة الأقصر لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورورنا المستجد، وللتأكد من الأنضباط المرورى لسائقى وركاب سيارات الأجرة، ومدى التزام المواطنين بأرتداء الكمامات الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان، أسفرت الجولة عن تحرر عدة محاضر للمواطنين الغير ملتزمين بأرتداء الكمامة داخل سيارات السرفيس مع تحصيل الغرامات الفورية منهم ،حيث أكد محافظ الأقصرعلى ضرورة محاسبة قائدى سيارات الأجرة الذين يسمحون بصعود المواطنين بدون كمامات، وعلى تطبيق القانون على الجميع وفرض غرامات فورية على المخالفين حرصًا على صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.

كما قام مسئولو مدينة الأقصر برفقة شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية ،خلال الجولة بغلق عددا من المقاهى لعدم تطبيق الإجراءات الأحترازية من قياس درجة الحرارة لرواد المقهى قبل الدخول وعدم ارتداء العاملين بتلك المقاهي ورواد المقهى كمامات طبية، وعدم تطبيق التباعد الأجتماعى وتغريمهم كل مقهى بغرامات فورية تقدر بـ4 الآلاف جنية، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء 2701.

كما شدد المحافظ على استمرار عمل جميع الجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين من ابناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد حاتم حمدون مدير الأدارة العامة لمرور الأقصر ورؤساء أحياء وسط وجنوب.