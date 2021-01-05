شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفلسطينية: وصول جثمان اللواء محمد الغول إلى معبر رفح تمهيدًا لدفنه في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر، الثلاثاء، بوصول جثمان الفقيد اللواء محمد (مجدي) محمد أحمد الغول «٦٢ عاماً» إلى معبر رفح البري، حيث وافته المنية في مصر خلال إقامته فيها بعد حياة قضاها في الدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية منذ نعومة أظفاره.

وباشر السفير دياب اللوح متابعة إجراءات نقل الجثمان من مصر إلى قطاع غزة بالتنسيق بين مندوبي السفارة والجهات المصرية المختصة، ليوارى الثرى جسده الطاهر في قطاع غزة بناء على رغبة أهل الفقيد.

وتقدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة موظفي السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية، بخالص العزاء والمواساة القلبية لأهل الفقيد الغول المناضل الوطني الخلوق الذي قضى عمره دفاعا عن وطنه وأبناء شعبه؛ سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم في مصابهم الجلل، وأن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته.