شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع المبعوث الخاص لرئيس غانا التعاون في مجالي التجارة والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، السفير أنان كاتو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تناول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وغانا في مجالي التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر في مساندة جهود غانا في التنمية من خلال نقل تجربتها التنموية الشاملة.

من جانبه؛ أعرب مبعوث رئيس جمهورية غانا عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إلى سيادته تحيات شقيقه الرئيس الغاني، ومؤكداً على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة، مثمناً في هذا الإطار محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في القارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الغاني «نانا أكوفو أدو»، مؤكداً سيادته محورية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدي الشعب المصري، ومشيراً إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا، والتي تمثل نموذجاً للبناء والتعاون بين الدول الأفريقية لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد في أفريقيا، مع الإعراب عن ثقة سيادته في المساهمات الفعالة لأخيه الرئيس الغاني في ضوء استضافة غانا لمقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية على مستوى القارة، وقد تم التوافق على تعزيز الجهود المشتركة في هذا الصدد بما يضمن عمل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل فعال ويزيد من خطوات الاندماج الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.