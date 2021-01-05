شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 4 ملايين جنيه.. نائب محافظ أسوان تفتتح مبنى إدارة كلابشة الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، المبنى الجديد لإدارة كلابشة الإجتماعية بمركز نصر النوبة بتكلفة 4 ملايين جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة نيفين القباج وتعاونها المتواصل مع المحافظة من أجل دعم منظومة الرعاية والحماية الإجتماعية لتصل خدماتها لكافة المواطنين من أجل تحسين ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية وضمان توفير حياة كريمة لهم وخاصة الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً في القرى والمناطق البعيدة والنائية .

ومن جانبه أكد أحمد حمدى مدير التضامن الإجتماعى بأن مبنى الإدارة الجديد يقع على مساحة 416 م2 ويتبعه 5 وحدات إجتماعية تخدم 19 قرية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التكافل والتضامن الإجتماعى ومساعدات الدفعة الواحدة وصل حتى الآن إلى 1744 مواطن في هذه القرى، كما ساهمت الإدارة بالتنسيق مع الجهات الداعمة في تمويل عدد 94 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم مجال تنمية المرأة، وأوضح أحمد حمدى بأن ذلك يتوازى مع إستخراج 1300 بطاقة خدمات متكاملة للمعاقين كمرحلة أولى للحالات شديدة الإعاقة، كما تم تطوير جميع مكاتب التأهيل للمعاقين وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلى وربطها مباشرة بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة.

في السياق ذاته حرصت نائبة المحافظ على زيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بكلابشة لتفقد سير العمل ومتابعة تركيب شبكة الأجهزة الداخلية، بجانب تشغيل منظومة النداء الآلي وكاميرات المراقبة، علاوة على التعرف على مستويات التدريب والتأهيل التي تلقاها الموظفين بالمركز، فضلاً عن الوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة، وخاصة في مجال الصيانة والدعم الفنى ليؤدي المركز دوره بالشكل المطلوب وضمان تقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين بالجودة العالية.