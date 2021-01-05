شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يستقبل أعضاء «النواب» ويشكرهم على دعمهم للمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المديرية، والذين قاموا بدعم الصحة بجهاز تنفس صناعي، وعدد ٥ مونيتور، تأكيداً لدور المجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة في تضافر الجهود، لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ومجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، في ظل الظروف الراهنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واجتمع وكيل الوزارة بأعضاء مجلس النواب، وتم مناقشة سبل التعاون وآليات العمل، والمشاركة المجتمعية، لدعم المنظومة الصحية، ومواجهة التحديات الحالية، مثمناً دور المجتمع المدني لدعم القطاع الطبي ومساندة الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا، والدور الوطني لأعضاء مجلس النواب، ومشيدا بالمبادرات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وما قدمه اليوم وفد نواب البرلمان الذي ضم «المحاسب عمرو التونسي، والمهندس على ابو احمد، ومروة بيومي، وهند حازم» عن حزب مستقبل وطن والنائبة «هناء انيس» عن حزب الشعب الجمهوري.

ومن جانبهم أكد النواب على أهمية استمرار التواصل، والدعم المعنوى للمنظومة الصحية، وتذليل المتطلبات الهامة في محاولة لمساندة القطاع الصحي في سبيل القضاء على جائحة كورونا في المحافظة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الفدائي التي تقدمه وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.