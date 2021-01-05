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ساحات انتظار ومسافات أمان.. الإسكندرية تجهز المدارس لصرف معاشات يناير (صور)

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت ادارة المنتزة التعليمية في الإسكندرية برئاسة شريف فتحي مدير عام ادارة المنتزة عدد من المدارس لتخصيصها لصرف معاشات شهر يناير الجارى بدءا من اليوم الثلاثاء.

وأكد مدير الادارة خلال جولته التفقدية اليوم للاطمئنان على سير العمل انه تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان وارتداء الكمامة للحد من انتشار الوباء.

كما تم تجهيز المدارس باماكن انتظار مناسبة لارباب المعاشات مراعاة توافر المسافات البينية بينهم واتخاذ الإجراءات الإحترازية لحمايتهم .

واشار إلى انه تم تطهير وتعقيم المدارس قبل وبعد عملية صرف المعاشات لافتا إلى تشكيل مجموعات عمل من قيادات الإدارة لمتابعة عملية صرف المعاشات وتوفير كل سبل الراحة لأصحاب المعاشات.

تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)
تضم ساحات انتظار ومسألة امان .. الإسكندرية تخصص مدارس لصرف معاشات يناير (صور)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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