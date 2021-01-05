شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 15 طن مخلفات من شوارع حي وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة النظافة بحي وسط الإسكندرية أعمالها، الثلاثاء، برفع مخلفات متنوعة ومخلفات أشجار من عدة شوارع بنطاق الحي شملت شارع محرم بك بجوار قسم محرم بك، وحديقة نوبار، وحديقة ساعة الزهور.

من جانبه أوضح اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أن رفع المخلفات بأتي في إطار المحافظة على النسق الحضاري والمظهر الجمالي لشوارع الثغر وخاصة مع حلول فصل الشتاء وموسم الامطار، والارتقاء بمستوى النظافة بشوارع الحي، مشيرًا إلى ما تم رفعه من مخلفات بلغ 15 طنًا.

يشار إلى ان حي وسط الإسكندرية، أجرى عملية صيانة، ورفع كفاءة أعمدة إضاءة شوارع، مناطق محرم بك ،والعطارين ،ومحطة الرمل وذلك باستبدال الكشافات التالفة، وتزويد ازرع لبعضها ورفع كفاءتها.

رفع ١٥طن مخلفات من شوارع حي وسط الاسكندرية

رفع ١٥طن مخلفات من شوارع حي وسط الاسكندرية

رفع ١٥طن مخلفات من شوارع حي وسط الاسكندرية

رفع ١٥طن مخلفات من شوارع حي وسط الاسكندرية