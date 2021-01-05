شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من 16 يناير.. حظر استيراد المواد الغذائية دون ترخيص من «القومية لسلامة الغذاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشور الرقابي رقم ( 1 ) لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على ان يتم بدء تطبيق هذه الإجراءات من تاريخ 16 يناير الحالي.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تصريحات صحفية الثلاثاء أن هذا المنشور يأتي في إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الموارد الغذائية، وتطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد وتنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر.

وأضاف «منصور»، ان تنفيذ أعمال الرقابة يأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء، بالإضافة إلى تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر، وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى مصر.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن هذا القرار يسري على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخص طبيعي أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلي وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2020 الصادر في 16 / 7 / 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية.