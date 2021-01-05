شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد مشروع تجديد الملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، مساء الثلاثاء، مشروع تجديد ملاعب الجامعة بكفر سعد، رافقه الدكتور أسامة صلاح الدين، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاطف النمر عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

شملت جولة رئيس الجامعة، تفقد مشروع تجديد ملاعب جامعة بنها المكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي وملعب خماسى أرضية نجيل صناعي وملعب متعدد أرضية ترتان ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان ومنطقة الرمى جله وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعى ومنطقة وثب طويل.

كما تفقد آخر التجديدات التي تجرى لتطوير مبنى نادي أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية استغلال كافة المنشآت والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لجميع الأعمال الإنشائية التي تجرى في الجامعة والالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ.

وأضاف الدكتور محمد سعيد أن أرض الملاعب لم تستغل منذ سنوات طويلة إلى أن تم وضع تصور لاعادة تطوير المنطقة واستغلالها، وتم البدء في تنفيذ المشروع من خلال الإنتاج الحربي بتكلفة 17 مليون جنيه خلال 6 شهور.