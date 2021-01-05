شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» ثاني الجمهورية في أعمال التنسيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَّم الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إدارة التنسيق العام بالمديرية، بقيادة عزة حسن عبدالغنى مدير إدارة التنسيق بالمديرية وأعضاء إدارة التنسيق، لحصول إدارة التنسيق بالمديرية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية للتميز في أعمال التنسيق.

وأشار سعد إلى أهمية إدارة التنسيق وأنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بخطة التحول الرقمي وبناء مصر وتعزيز تنمية البنية التكنولوجية، قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد تطبيق إلكتروني لحوكمت ورقمنه عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة في المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أول بأول من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الغرض. مما يساعد توفير للوقت والجهد وعلى تعزيز مبدأ الشفافية موضحًا للدور المهمّ والمحوري لإدارات التنسيق بالمديرية.

ووجّه شكره لإدارة التنسيق بالمديرية، مشيرًا إلى أهمية العمل الجاد لبلوغ الأهداف.