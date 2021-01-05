شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مستشفى الكرنك الدولى «الأقصر العام سابقاً»، لمتابعة أعمال الأنشاءات التي تنفذها الهيئة القومية للأنتاج الحربى، وذلك تمهيداً لتحويلها مستشفى تابع للتأمين الصحى الشامل.

كما تفقد محافظ الأقصر قسم العمليات بالمبنى الجديد وبه 7 غرف عمليات بالأضافة لغرفتى افاقة وغرفتى تحضير للعمليات، وغرف اقامة مرضي وعدد 2 جناح، ويبلغ أجمالى عدد الآسرة بالمبنى الجديد 70 سرير، بالأضافة إلى 102 سرير بالمبنى القديد و18 سرير بالرعاية المركزة و17 سرير بالطوارىء، و30 أخرى بحضانات الأطفال و56 ماكينة غسيل كلوى.

واطمأن محافظ الأقصر، على أحتياطى أسطوانات أكسجين بمستشفى الكرنك الدولي والتى تبلغ عدد 2خزان بالأضافة لمولد أكسجين ،حيث تبلغ سعة الخزان الكبير ٥٥٠٠ لتر مكعب، مخزن به 4995، أما الخزان الصغير سعتة ٣٣٠٠لتر مكعب ،مخزن به ٣٠٠٠،وعدد الاسطوانات المملؤه 62 أسطوانة، ويبلغ الأستهلاك اليومى للمستشفى 300 لتر.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى.