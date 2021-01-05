شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يستقبل وزير الخزانة الأمريكي لمناقشة الموقف الحالي لمفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى الذى يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية وموقف مفاوضات سد النهضة.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأعرب وزير الري عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة، ومن جانبه أعرب السيد ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.

وزير الري يستقبل وزير الخزانة الأمريكى

وزير الري يستقبل وزير الخزانة الأمريكى

وزير الري يستقبل وزير الخزانة الأمريكى