شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى حى وسط الاسكندرية، الثلاثاء، عملية صيانة شاملة ورفع كفاءة لاعمدة الإنارة بشوارع محرم بك والعطارين.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، إنه في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بالحي، تم تركيب عدد ٢ كشاف ليد جديد بشارع شجرة الدر، وتركيب ٢كشاف صوديوم، وصيانه ٤ كشافات بشارعي جميل ثابت وايزيس.

وأوضح «يوسف» ان أعمال الصيانة شملت بعض الشوارع بمنطقة محطة الرمل ومحيط مسجد القائد ابراهيم والازريطة.

وأضاف رئيس حى وسط أنه في إطار خطة الارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بالحي، تم تغيير كشاف ليد تالف بشارع الحديني ،تركيب كشاف ليد شارع عرفان بعد مدرسة عرفان ،وتركيب كشاف ليد بشارع الاسكندراني، بنطاق دائرة محرم بك.