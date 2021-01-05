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شمال سيناء تسجل إصابتين جديدتين و8 حالات شفاء من كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء حالتي إصابة جديدتين و8 حالات شفاء من .

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 243 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1163 حالة، وعدد الوفيات 68 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 21 حالة محجوزة في المستشفيات و196 حالة أخرى معزولين منزليًا.

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