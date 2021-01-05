شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، جولة تفقدية بمواقف حي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف الأجرة بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتجول المحافظ بمواقف السيارات بكليه الزراعه وبموقف الزهور بميدان المؤسسه وبموقف مسطرد، حيث اطمأن على التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة.

وشدّد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شدد على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

جدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وكذا الزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس.