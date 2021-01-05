شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يسلم 47 قرضًا حسنًا بدون فوائد للأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، 47 قرض حسن بقيمة 329 ألف جنيه على عدد 47 أسرة مستفيدة من الأسر الأكثر احتياجا بمراكز «أولاد صقر- كفر صقر- أبوكبير- ديرب نجم»، بواقع 7 آلاف جنيه لكل أسرة كدفعة أولي، تسدد على 12 شهراً بدون فوائد مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبنك القاهرة، لخدمة الأسر الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وثمن محافظ الشرقية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية، ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، وإقامة مشروعات صغيرة لهم ليحيوا حياه كريمة.

وأضاف المحافظ أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية، والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

من جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهدف من منح القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجا، إقامة مشروعات صغيرة تساعد في دفع عجلة العمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام والعمالة غير المنتظمة، والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لفئات المجتمع.

بينما أكد سيد رجب، مدير فرع جمعية الأورمان بالشرقية، أن القروض الحسنة المقدمة تمنح للأسر الأكثر احتياجاً بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لهم بالتعاون مع إدارات التضامن الاجتماعي بنطاق دائرة المحافظة، مضيفاً أن المستفيد يحصل على قرضين ثم يحصل على القرض الثالث بدون سداد في حالة إستمرارية المشروع الذي قام بتنفيذه.

وأشار مدير فرع جمعية الأورمان بالشرقية، أن إجمالي عدد القروض الحسنة التي تم توزيعها حتي الآن وصلت إلى 1194 قرض حسن بقيمة 8 مليون و358 ألف جنية للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.