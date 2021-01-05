شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مركز دروس خصوصية في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف سمير عتريس، رئيس حي غرب شبين الكوم، على غلق وتشميع مركز دروس خصوصية بشارع صبري أبوعلم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، منعا للتجمعات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد عتريس في بيان، الثلاثاء، أن رئاسة حي غرب شبين الكوم تناشد المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، وتجنبًا لتحرير محاضر غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.