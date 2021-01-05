شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه سيجري طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام في منطقة هوّ الصناعية بمدينة نجع حمادي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية بالمجمع بحضور حازم عمر نائب المحافظ وأسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

اوضح الداودى ان المجمع هو احد 13 مجمعًا صناعيًا وجه بإنشائهما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة وهو اكبر المجمعات الـ 13 حيث يقع على مساحة 300 ألف متر ويضم 28 هنجر تضم بدورها ٤٢٠ وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م٢ وبلغت نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال به 50% بتكلفة مالية تتخطى 700 مليون جنيه ويوفر حوالي ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي ١٠ ألف فرصة أخرى غير مباشرة مضيفا ان المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية، كما أنه يضم عددًا من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هي مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد .

وأضاف الداودى ان فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب تهدف إلى توفير الجهد والعناء في الحصول على أرض وبذل مجهود في بنائها وتجهيزها بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه.

وأكد محافظ قنا ان مجمع الصناعات الجديد يدعو إلى الفخر ويعد نقلة صناعية للمحافظة بما يحتويه من صناعات متوافقة بيئيا مع الاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتمتع بكافة التيسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وانارة ومرافق ومعارض تسويق للمنتجات فهو نموذج مشرف لتوفير كافة مقومات الاستثمار الناجح لرواد الاعمال وهو ما يجعله اضافة حقيقية للإستثمار داخل المحافظة.