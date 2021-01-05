شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواقف والأسواق والأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، جولة تفقدية شملت موقف الأقاليم الرئيسي وموقف أبوالريش للسيرفيس، بجانب بعض المقاهى والكافيهات، بالإضافة إلى محطات الوقود ومحطة القطارات الرئيسية، فضلاً عن مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحي القديم وحديقة درة النيل.

وطالب محافظ أسوان السائقين والعاملين والمواطنين بضرورة إرتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الأخرين، علاوة على الحد من إنتشار فيروس كورونا الذي يشهد في الموجة الثانية له معدلات أعلى في أعداد الاشتباه والإصابة والوفيات.

وأعطى اللواء أشرف عطية فرصة أخيرة لأصحاب المقاهي والكافيهات بضرورة الإلتزام بضوابط التباعد مع نسبة الـ 50 % للمترددين عليها، وإلا سيتم غلقها وفرض غرامات بعد تحرير محاضر مخالفة لها.