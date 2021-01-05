شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 3 حالات من مستشفى قفط التعليمي بعد تعافيهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمى عن تعافى وخروج 3 حالات من مصابى فيروس كورونا المستجد الثلاثاء، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وأعرب المتعافون، عن سعادتهم، بتعافيهم من فيروس كورونا المستجد وخروجهم بعد فترة عزل وعلاج بالمستشفى، مقدمين شكرهم للأطقم الطبية وإدارة المستشفى على جهودهم خلال فترة العلاج.

و قال الدكتور وائل حجاج، المشرف الطبى، مدير المستشفى العام، إن قفط التعليمى سجل تعافى وخروج 3 حالات جديدة من مصابي كورونا، اليوم الثلاثاء، بعد تلقى العلاج والرعاية اللازمة وفقاً لبرتوكول وزارة الصحة.

تعافى وخروج ٣ مصابين بكورونا بقنا

وأشار الدكتور محمد رمضان، مسؤول مكافحة العدوى، إلى أن مستشفى قفط التعليمي، تمكن حتى الآن من علاج 34 حالة من مصابى فيروس كورونا منذ بداية الموجه الثانية مشيرا ان المستشفى يسعى من خلال الأطقم الطبية وجهودهم المتواصلة في خدمة المرضى، للمساهمة مع جهود الدولة في تخفيف تبعات فيروس كورونا.

تعافى وخروج ٣ مصابين بكورونا بقنا

تعافى وخروج ٣ مصابين بكورونا بقنا