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الخميس.. عزاء الراحل سيد عبدالغني بمقر نقابة المحامين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، يوم الخميس المقبل، تأبينا وعزاءً للراحل بمقر النقابة بشارع رمسيس، عقب صلاة المغرب.

ويتلقى العزاء نقيب المحامين رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.

يشار إلى أن جنازة الراحل شيعت من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.

جدير بالذكر، أن «عبد الغني» توفى اليوم متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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