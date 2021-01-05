شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير إدارة النظافة في القليوبية متأثرًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى، اليوم، أشرف عبدالسلام قربة، مدير إدارة النظافة بمحافظة القليوبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى قها للعزل، حيث أصيب بالفيروس وتلقى العلاج لفترة داخل المستشفى وتوفي متأثرا بمضاعفات المرض.

وتم إجراءات ومراسم الدفنة للفقيد بقرية الرملة مركز بنها محل إقامته، حيث نعت المحافظة، الفقيد على صفحته، وكتبت: «توفي إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء الزميل أشرف عبدالسلام على قربة مدير عام إدارة النظافة بمحافظة القليوبية وتشييع الجنازة من مقابر العائلة بالرمله».

كما شهدت مستشفى العزل بقها، على مدار اليومين الماضيين، وفاة 10 مرضى آخرين بينهم استشاري بحميات قليوب هو الطبيب الدكتور يوسف السيد مرسي 52 سنة من أبناء مدينة القناطر والذي توفي متأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس، بالإضافة لشاب من بنها، وآخر من قرية بطوخ، وربة منزل 83 سنة من بنها، وآخر 73 سنة سنديون بقليوب، ومدرس 46 سنة من طوخ، وربة منزل 60 سنة من بنها، وشاب 36 سنة من الاسكندرية، ومسن 79 سنة من شبين القناطر.