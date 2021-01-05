شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1500 رغيف خبز مدعم بالمنفذ الجديد في «ابني بيتك» بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد منفذ الخبز الجديد الذي خصصته الرقابة التموينية بـ ٦ أكتوبر أمام عمارات زويل في منطقة «ابنى بيتك» بصفوة أكتوبر، في أول يوم لتوزيع الخبز المدعم، وبحضور مسؤولى إدارة تموين أكتوبر للإشراف والمتابعة، إقبالا ملحوظا من سكان المنطقة خاصة السيدات، حيث تم بيع ١٥٠٠ رغيف.

وأعرب الأهالى عن فرحتهم بالمنفذ الجديد وجودة الخبز، وقدموا الشكر إلى سامية إسماعيل، مديرة الرقابة والمتابعة بإدارة تموين ٦ أكتوبر.