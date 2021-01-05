شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة داخل سيارته بمدينة العلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تميم بن حمد، أمير قطر، في جولة داخل سيارته بمدينة العلا السعودية، عقب انتهاء قمة العلا وبيان انتهاء الأزمة الخليجية، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

ووقعت دول الرباعي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» بيان العلا لإنهاء المقاطعة الدبلوماسية مع دولة قطر، وذلك في ختام القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وثمّن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الجهود التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع بين دول المنطقة.

وقال الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، في القمة الخليجية رقم 41، التي تستضيفها مدينة العلا السعودية، إن «هذه الجهود أدت للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها».

وأضاف ولي العهد السعودي: «نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي».

وتابع: «تم تأسيس هذا الكيان استنادا إلى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا، ومن هذا المنطلق علينا جميعا أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس لاستكمال المسيرة وتحقيق التكامل في جميع المجالات».