شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب البصيرة بشمال سيناء يحتفلون باليوم العالمي لـ«برايل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل فريق أصحاب البصيرة، من المكفوفين وضعاف البصر، بشمال سيناء باليوم العالمي لبرايل، بارسال رسالة (شكرًا رئيسي) إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغة برايل.

وأكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، قائد فريق البصيرة، أن الرسالة تضمنت كلمات الدعم والشكر لجهود الدولة، ومؤسساتها لذوي القدرات الخاصة، بشكل عام وفريق أصحاب البصيرة بشمال سيناء، بشكل خاص متمثل في إهداء رئيس الجمهورية، لبنت البصيرة سيدة ميزار شقة هدية زواجها منذ شهر.

أضاف أنه استكمل الفريق نشاطه بهذا اليوم، بحفل فني استعرض فيها خالد شرهان منسق عام فريق أصحاب البصيرة تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لبرايل، وأهمية تنمية الوعي المجتمعي بالمعينات التي يستخدمها الكفيف. وأكدت فاطمة نصار أحد رعاة فريق أصحاب البصيرة، ورئيس نادي الساعة، بأن رد الجميل لرئيس الجمهورية، في يوم عالمي إنساني، هي شهادة يستحقها الرئيس السيسي.

من جانبه أكد سمير أبوعتلة، أحد قيادات المجتمع المدني، أن الاحتفال باليوم العالمي لبرايل، يؤكد أن شمال سيناء، تحمي الإنسانية بممارسات مواطنيها، خاصة مع أصحاب البصيرة.